Saját novelláját olvassa fel Ákos a záró Karanténnaplóban

Kovács Ákos a járványhelyzetben is folyamatosan egyedi tartalmakkal szórakoztatta a rajongóit a YouTube-on: szerdánként egy-egy koncertfilmjét tette elérhetővé, szombatonként pedig házi stúdiójából jelentkezett exkluzív zenei és irodalmi adásokkal. A sorozat most a végéhez ér.

Az előző héten Ákos zenekara gyűlt össze a stúdióban, és mint az InfoRádiónak elmondta, ezzel sikerült megvillantani annak a lehetőségét, hogy nemsokára együtt muzsikálhatnak. December 12-én a Papp László Budapest Sportarénában lép fel a csapat, és mint elárulta, óriási az érdeklődés az idei egyetlen koncertjük iránt, olyan tempóban fogynak a jegyek, amire talán még nem volt példa.

Közben elkészült az utolsó Karanténnapló-adás is, amely irodalmi tartalmú lesz, de nem marad el a szokásos zenei kíséret sem.

"Hrabal, Krúdy és Updike után e különleges alkalomra egy saját novellával készülök, és zárásként a Minden álom véget ér című dallal búcsúzom. Ezzel a Karanténnapló-sorozat az utolsó fejezetéhez érkezik, és reméljük, a vírussal kapcsolatos rémálom is lassan véget ér" – mondta a Kossuth-díjas előadóművész.

Közismert, hogy Ákos a dalszövegek mellett verseket is ír, kötetei is jelentek már meg, de úgy véli, ezektől merőben különbözik a próza területe. A hallgatók szombat este bepillantást nyerhetnek egy eddig még sehol nem hallott novellájába.

"Ha a Karanténnapló lezárul, talán az írás felé fordulhatok, hiszen decemberig nem fogunk koncertezni. Szeretnék összeállítani egy kötetet az írásaimból, jó pár novella összegyűlt már, és készülök még írni hozzájuk, talán most lesz módom tető alá hozni. A novellákban egy másik hangot lehet megütni, másik arcát mutathatja meg az ember, ez a műfaj nagyon közel áll hozzám" – mondja Ákos. "Egyszer egy kritikusom, Sebők János, nem is tudom, dicséretként vagy elmarasztalásként, azt írta a dalaimról, hogy azok úgynevezett »éndalok«. A líra eleve egyes szám első személyű, örök jelen idejű műfaj, ennek fényében írtam eddig mindent. A prózában ugyanakkor szabadabbra engedheti az ember a fantáziáját, ami egy merőben más világlátást enged meg" – adott bepillantást a várható szombati esti élménybe.

A YouTube-on 20 órától elérhető adással véget is ér a Karanténnapló sorozata. Ahogy az induláskor is jelezték, 11 hétre terveztek, és csak remélték, hogy ennyi idő alatt túl leszünk a járvány nehezén. "Érdekesség: a szombati novella mellé társított dal ugyan tíz évvel ezelőtt született, meglepő aktualitást kap most a járvány tükrében " – mondta Ákos a záró Karanténnaplóról.

A zenész gondolkodik a jövőbeni folytatásról is, ha nem is hetente, de talán havonta jelentkezne majd hasonló adásokkal. „Annyi pozitív visszajelzést kaptunk, hogy elgondolkodtam, valamilyen formában érdemes volna folytatni, legalábbis addig, amíg a koncertfelkészülés időszaka el nem kezdődik" – mondta Ákos,és hozzátette, legközelebb majd június elején a trianoni diktátum századik évfordulójára tervez egy összeállítást az alkalomhoz illő dalokkal, versekkel.