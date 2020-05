Márta István: ennek a fesztiválévnek szinte vége is

A kormánydöntés értelmében augusztus 15-éig nem lehet fesztiválokat rendezni Magyarországon. Így - mint arról korábbi összeállításunkban is írtunk - az eredetileg meghirdetett időpontban elmarad a Sziget, a VOLT, a Balaton Sound, a Művészetek Völgye, az Ördögkatlan Fesztivál, a Fishing On Orfű, a VeszprémFest, a FEZEN, az EFOTT és még sok nagy fesztivál is.

Márta István a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke az InfoRádiónak elmondta, hogy a fesztiválok 70 százaléka biztosan elmarad, a többi rendezvény, ha a járványhelyzet engedi, ősszel lesz megtartva.

"A részletes rendeletet még nem láttunk, csak azt tudjuk, hogy semmiféle rendezvényt nem lehet rendezni a határnapig, vagyis addig nem lesznek fesztiválok. Hogy kinek milyen stratégiája van, még alakul, de úgy érzem,

inkább mindenki a 2021-es esztendőben gondolkodik"

- jegyezte meg Márta István.

Az egyéves halasztás oka igen egyszerű: a legnagyobb fesztiválokat akár 1-2 évvel is előre szervezik, de még a kisebbeket sem lehet pár hét alatt újraszervezni, inkább két hónap, hisz marketingelni kell egy-egy kisebb eseményt is, szponzorokat kell szerezni.

A fesztiváltilalom egyik következménye lehet, hogy a szervezők a következő évire elfogadják a megváltott tikettet, de lesz olyan is, aki visszaadja a pénzt; Márta István szerint a fesztiválgazdák jól járnak el akkor, amikor meg akarják győzni a jegytulajdonosokat, hogy tartsák meg a belépőket.

Ő maga hallott egyébként arról, hogy a jegyvisszatérítés ügyében lesz külön törvényi rendelkezés, aminek tartalmára kíváncsi lenne már.

Azt is várja, hogy létrejöjjön a

párbeszéd az erőforrástárcával,

így kiderülhetne, a fesztiválszervezők, az előadók, a kiszolgáló vállalkozások és a "háttér" mire számíthat ebben a helyzetben.

Megoldásnak látná, ha egy igazoltan a koronavírus-járvány miatt elmaradt fesztivált megsegítene a tárca épp azért, hogy a fesztiváloknak a jövője legalább biztosítható legyen.

