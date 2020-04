Legendás zenész is meghalt a járványban

Lee Konitz utolsóként távozott azon zenészek közül, akik szerepeltek Miles Davis hetven évvel ezelőtti kultikus albumán, a Birth of the Cool-on. Halálhírét, annak okát fia, Josh Konitz erősítette meg - írta a billboard.com.

Konitz 1927-ben született Chicagóban, előbb klarinéton tanult játszani, majd átváltott az alt szaxofonra, amelynek mesterévé vált. Kezdetben a Claude Thornhill Orchestrában, illetve Stan Kenton zenekarában játszott, dolgozott Lennie Tristanóval, Warne Marsh-sal, Charles Mingusszal, Bud Powellel, Bill Evansszel. 1950 márciusában ott volt Miles Davis kilenctagú formációjában, amikor a Capitol New York-i stúdiójában a Birth of the Cool című albumot rögzítették. A lemez a poszt-bebop védjegyévé vált. A szaxofonos hét évtizedes pályafutása során olyan világhírű dzsesszkiadók lemezein fújt, mint az Atlantic, a Prestige, a Polydor és a Verve.

Életrajzírója, Andy Hamilton szerint az egyik utolsó aktív zenész volt, aki mind a három Birdland klubban játszott New Yorkban. A hatvanas évek elején csaknem hátat fordított a zenének, de aztán visszatért. Amilyen termékeny zenész volt, annyira sokoldalú: egyaránt otthonosan mozgott korai, kísérő nélküli szaxofonos szólóalbumon, poszt-bebop anyagokon, szabad improvizációs felvételeken és innovatív duettekben.

Számos díjat, szakmai elismerést kapott, 2009-ben a NEA Jazz Masters Awardot, 2010-ben a rangos Downbeat Magazine kritikusainak szavazata alapján az év alt szaxofonosa díjat vehette át, 2013-ban német dzsesszdíjjal jutalmazták.