Óriási lehetőséget kaptak az írók

Bárki kéziratát megjelenteti e-könyvként az Underground Kiadó, ha december 25-30 között feltölti azt a kiadó honlapjára - jelentette be a vállalat. Az akcióval az e-könyveket és könyvkiadást szeretné népszerűsíteni a kiadó.

Magyarországon ugyanis csupán a teljes könyvpiac forgalmának 1-2 százalékát adja az e-könyvek értékesítéséből származó árbevétel. Egyébként a környező országokhoz képest Magyarországon adják ki a legtöbb könyvet (10-15 ezer címet évente). Ezzel szemben az Egyesült Államokban a teljes könyvpiac forgalmának ötöde digitális kiadvány, míg az uniós átlag 6-7 százalék körül mozog.

Az e-könyvpiaci lemaradás a kiadó szerint részben a szerzőkön is múlik, pedig az e-könyvek nemcsak az olvasóknak jelentenek kényelmes megoldást, hanem maguknak az íróknak is.

„Szeretnénk bátorítani a magyar szerzőket, írótársadalmat, hogy ismerjék meg és használják az elektronikus könyvkiadás lehetőségét, hiszen a könyveket digitális formátumban a legegyszerűbb terjeszteni akár nemzetközi szinten is, és így kerülhetnek be legkönnyebben a könyvkereskedelmi piac legnagyobb hazai szereplőinek kínálatába is. A kiadó sajátja, hogy egyedülálló szabadságot biztosít a szerzőknek, kontroll és korlátozás nélkül adjuk ki a hozzánk forduló írók könyveit” – hívta fel a figyelmet Alcser Norbert, az Underground Kiadó ügyvezetője. A kiadó gondozásában eddig már több mint 1400 könyv jelent meg.

Nyitókép: Pixabay