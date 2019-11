New Yorkban láthatók az Esterházy-kincstár ritkaságai

A világhírű New York-i Metropolitan Museum of Art (MET) egyhetes megnyitó sorozatban nyitotta meg Making Marvels. Art, Technology and Entertainment at the Courts of Europe című kiállítását. A kiállításra elsősorban a kismartoni Esterházy Privatstiftung, a bécsi Kunsthistorisches Museum, valamint a Staatliche Kunstsammlungen Dresden kölcsönöztek műtárgyakat. Európai uralkodóházak több mint 200, a barokk és reneszánsz korából származó ritkaságát – amelyet 40 múzeum kölcsönzött a világ minden tájáról – ilyen komplexitásban első ízben láthatja a nagyközönség. A kiállítás kurátora, Wolfram Koeppe a 2019. november 18. és 2020. március 1. között megtekinthető, évszázados jelentőségű tárlaton 16., 17. valamint 18. századi európai uralkodóházak különleges műtárgyait és technikai kuriózumait egyesíti.

Az Esterházy Privatstiftung, mint az egyik fő kölcsönző, barokk ritkaságokat bocsátott a kiállítás rendelkezésére, amelyek sora a részletgazdag, finoman kidolgozott óráktól az egyedülálló barokk ezüstbútor-gyűjteményig terjed, s amelyek az Esterházy-kincstár nemzetközi jelentőségét is alátámasztják.

Florian T. Bayer az Esterhazy Privatstifung gyűjteményének vezetője nagyon örül az együttműködésnek: „A New York-i MET kiállítás nem csupán a kiválasztott műtárgyak kutatásának szempontjából jelent fontos mérföldkövet, hanem az Esterházy-kincstár, az eredeti helyén megőrzött Kunst- és Wunderkammer jelentőségét is hangsúlyozza. Az Esterházy Privatstiftung számára a műtárgyak kölcsönadása egy fontos első lépés a tengerentúlon való ismertséghez.“

A műtárgyak

Az Esterházy-gyűjtemények különleges darabja az ezüstbútor-együttes. Az együttes darabjait az Esterházy hercegek vásárolták meg, hogy vendégeiket elkápráztassák – a barokk ezüstbútoroknak a mai napig csodájára járnak. Az együttes részei egy finoman kidolgozott ezüstasztal Augsburgból, egy impozáns tükör, valamint ezüst gyertyatartók és falikarok. Külön figyelmet érdemel a David I. Schwestermüller műhelyéből kikerült ezüstasztal, amelynek fő motívuma Párisz ítélete, s amely a 17. századi német ezüstművesség egyik legjelentősebb korai darabja. Míg az európai nemesi udvarokban a hadipénztár feltöltése érdekében nagyobbrészt beolvasztották az értékes ezüstbútorokat, az Esterházy-gyűjteménynek a mai napig része az egyik legnagyobb és legrégebbi fennmaradt ezüstbútor-együttes.



A Bacchus-kocsi Fraknó vára kincstárának másik egyedülálló darabja. Világszerte összesen két darab ismert ebben a műfajban. A kocsi formájú felhúzható óra a 17. században került I. Esterházy Pál tulajdonába, s a mai napig működőképes. Bacchus, a bor istene csodálatosan megmaradt színekben trónol a kocsin, amelyet számos mozgatható állatfigura és drágakövek díszítenek, s amely akár egy métert is képes haladni.

Nyitókép: Cornelia Gobauer / Esterhazy