Megvan, mikor és mivel nyílik a Városliget ékszerdoboza

A Millennium Háza a Városliget aranykorát bemutató, interaktív kiállítással és egy Zsolnay-kerámiákkal díszített kávéházzal nyitja meg kapuit az őszi tanítási szünet első napján. Ekkortól látogatható a rózsakert is.

Az 1885-ben eredetileg műcsarnoknak épült ház kicsinek bizonyult erre a célra (és rá 10 évvel megépült a mai Műcsarnok a Hősök terén). Ez a Városliget egyik legrégebbi és legimpozánsabb épülete, amely mindig kereste funkcióját. Az utóbbi évtizedekben jelentősen átalakították, betonfödémmel kettéosztották, és irodaként használták, majd hosszú ideje lepusztultan állt.

Most sikerült eredeti szépségében felújítani, köszönhetően annak, hogy több ezer homlokzati Zsolnay-kerámiát cseréltek ki rajta - mondta az épület sajtóbejárása kapcsán az InfoRádióban a Liget Budapest projekt miniszteri biztosa. Baán László felidézte: ez volt egyébként az egyik első ily módon díszített épület a maga idejében Budapesten, és bár sok helyen lehullottak a kerámiák, megvoltak az eredeti minták, így több tucat restaurátor munkájával vissza lehetett állítani az eredeti állapotot.

A legfőbb kérdés a felújításkor az volt, hogy miként lehet a régi értékeket hitelesen megmenteni - ebben segített a jó dokumentáltság és a szakemberek színvonalas munkája -, valamint hogy miként lehet úgy új funkciót találni az épületnek, hogy az közben XXI. századi kényelmi és látogatóbarát eszközökkel is fel legyen szerelve. Ez a kiállítótérrel és kávézóval bizonyosan sikerült - nyugtázta Baán László.

Külön megemlítette a rózsakertet, hiszen a Ligetbenkorábban sosem volt ilyesmi. Ennek kialakítása része volt a tájépítészeti pályázatnak. 1400 tő rózsát telepítettek és megépítették a lugasokat is, központjukban pedig egy új Zsolnay-díszkút került, ami jól harmonizál a helyreállított ház neoreneszánsz díszburkolatával.

Elkészült az új tetőzet is, mely az épület két szárnya fölött hatalmas üvegfelületeket kapott, így természetes fény is bevilágítja a belső tereket. A főbejárat visszakerült a Hermina út felőli oldalra.

- hangsúlyozta a szakember.

Elkészültek az épület akadálymentesítésével is. Az alagsori szinten kapott helyet a ruhatár, a mosdók, a pelenkázó, a vetítőterem és a múzeumpedagógiai terem.

A felújított épület új elnevezése arra utal, hogy az 1896-os millenniumi kiállítás (Ezredéves Országos Kiállítás) a monarchia időszakának, Budapet 50 éves virágkorának legfontosabb, emblematikus rendezvénye volt a Városligetben. Több mint ötmillió ember látogattott ki az eseményekre. Ezen időszak felidézésére eddig nem volt helyszín - ezt fogja nyújtani az új kiállítás és erre utal a Millennium Háza elnevezés.

A kiállításról

Petri Lukács Ádám kurátor a kiállítást bemutatva elmondta, hogy az elsősorban a fiatal korosztályokra fókuszáló tárlat a gyerekbarát Liget újabb állomása is. A tárlat a Városliget történetét tekinti át, elsősorban a dualizmus időszakára koncentrálva: egy milleniumi földalatti kocsiban például tabletek viszik a látogatót virtuális századfordulós utazásra, a Városliget épületeit többméteres pop-up lapozó mutatja be, de egy AR alkalmazás segítségével szelfizni is lehet Gábriel arkangyal mellett, a Hősök tere fölött.