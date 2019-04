Káel Csaba: az ember elolvad, olyan szépeket írnak rólunk

Mostanra a nagy európai fesztiválok közé került a Budapesti Tavaszi Fesztivál, amelynek középpontjában idén is Liszt Ferenc áll – mondta Káel Csaba. Hozzátette, ahhoz, hogy a rendezvénysorozat prémiumfesztivállá váljon, strukturális és finanszírozásbeli változtatásokra is szükség volt.

"Hat éve kezdtük el mi programozni és marketingezni a fesztivált, strukturális átalakítások is történtek és a fesztivál finanszírozását az állam elkezdte a fővárossal együtt komolyan venni"

- fogalmazott Káel Csaba.

Mint mondta, ezzel megnyílt annak a lehetősége, hogy egy valódi prémiumfesztivállá váljon a Budapesti Tavaszi Fesztiválból. Két-három évre előre tudtak tervezni, művészeket, produkciókat - ez szükséges volt ahhoz, hogy a nemzetközi fesztiválvilágban a budapesti tavaszi rendezvényt komolyan vegyék. Azt, hogy az eseményt valóban prémiumfesztiválnak lehessen nevezni, a neves előadók és a minőségi produkciók garantálják - fogalmazott Káel Csaba.

Szerinte a fesztivál sajátos karakterét Budapest adja.

"Elképesztő örökség az, amit az őseinktől kaptunk, e mellé próbáljuk a saját dolgainkat a mi életünkből fakadó kultúrát és művészetet hozzáadni. Így alakult ki egy speciális budapesti fesztiválhangulat, a rendezvény az egész városban jelen van, több mint hatvan helyszínen."

A fesztivál évről évre Liszt Ferencet helyezi a középpontba, akivel – a Müpa vezérigazgatója szerint – Budapesten nem foglalkoznak eleget. "Minden évben az a cél, hogy jeles nemzetközi és magyar művészek mutassanak be Lisztet., Liszthez kapcsolódó alkotókat, vagy a reflexióját a mi korunknak Liszt művészetére." Káel Csaba nagyon fontosnak nevezte, a fiatalok kapcsolata Liszthez. Mert, mint fogalmazott,

nem jó, ha köztéri szoborként csodálják, de nem ismerik, nincsenek "munkakapcsolatban" Liszttel.

Ezért is örömteli, hogy a Zeneakadémia szimfonikus zenekara ad koncertet Ránki Fülöp fiatal zongoraművész közreműködésével április 16-án, és emellett jó pár Liszt-hangverseny lesz.

A 39. Budapesti Tavaszi Fesztivált április 5-e és 22-e között tartják. A fővárosi eseménysorozat mostanra meghatározó a régióban, és tulajdonképpen megnyitja a szezont, mivel ez után következnek a prágai és a bécsi hasonló fesztiválok – tette hozzá Káel Csaba.

A Művészetek Palotájának vezérigazgatója a jövőre 15 éves fennállását ünneplő intézményről is beszélt az Arénában. Mint mondta, csodálatos 15 éven vannak túl, amely igazolta, hogy a Müpa létrehozóinak döntése helyes volt. Káel Csaba szerint

az intézmény mostanra nemcsak a magyar, hanem az európai kultúra egyik fellegvárává is vált.

A sok tehetségnek, érzékeny művésznek, jó gondolatnak kellett egy XXI. századi hely, és a Müpa mára a világ egyik legjobb hangversenytermévé avanzsált. Az intézmény csatlakozott az Európai Koncerttermek Szövetségéhez, amely "a kultúrában olyan, mint a fociban a Bajnokok Ligája" - mondta Káel Csaba, hangsúlyozva, hogy nagyon jó a kapcsolatuk a szövetség többi tagjával. Erre példaként említette, hogy a napokban a Müpa szolgáltatta a "párizsi Müpa", a négy évvel ezelőtt átadott Philharmonie de Paris műsorát.

"Ahhoz is kellett egy ilyen intézmény, hogy világszínvonalú művészeinket világhírű helyekre tudjuk eljuttatni" - fogalmazott a verésigazgató, aki elárulta, hogy a Müpa brandjét kezdettől fogva a minőség bűvkörében építették, "így rólunk elhiszik ezt a minőséget, elfogadják a javaslatainkat".

Hatalmas, hangos siker volt Párizsban, amit, ha a programot kisebb helyre, vagy nem ennyire az érdeklődés középpontjában álló helyre tervezik, talán nem érik el.

Hozzátette ugyanez igaz Sanghajra, vagy a Müpa egyéb külföldi kapcsolataira is. A másik irány, hogy a Müpának nagy nimbusza lett: "van egy emlékkönyv, amelybe a művészek bejegyzik az impresszióikat a házról. Érdemes elolvasni, az ember elolvad, olyan szépeket írnak".

Az elmúlt évek sikerei a szakma és a közönség várakozásait is felülmúlták, az intézménynek mostanra nemcsak közönsége, hanem közössége is lett. Káel Csaba továbbra is a sokszínű, minőségi kultúra népszerűsítését nevezte legfőbb célkitűzésüknek. Mint mondta, a Müpa jubileumi évada is a minőségi kultúra jegyében telik, a 15 éves évfordulót 15 különböző bérlettel, karmesterlegendákkal, világklasszis zenekarokkal és kiváló szólistákkal, valamint népszerű sorozatainak folytatásával ünnepli az intézmény.

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi