Budapesten forgatott kémvígjáték és több érzékeny alkotás - heti filmmustra

A kém, aki dobott engem című amerikai akcióvígjáték amolyan paródia, amelyben két barátnő csöppen egy alvilági hajsza kellős közepébe.

A Mila Kunis és Kate McKinnon főszereplésével készült mozi már csak azért is érdekes lehet a magyar közönségnek, mert a filmet Budapesten forgatták. A kritikák szerint Susanna Fogel alkotása szórakoztató estét kínál, ám az eredetiség nem tartozik az erényei közé.

Denzel Washington újra Robert McCallként tér vissza a mozivászonra a Védelmező folytatásában. Antoine Fuqua új mozijában a már visszavonult McCall egy személyes ügy miatt vállalja ismét az igazságosztó szerepét, ám a film számos erénye, például az érzelmi háttér alaposabb kidolgozása mellett sem győzte meg a kritikusokat.

Az utóbbi években számos, a kamaszok problémáit bemutató amerikai film készült – közülük több komoly díjakat is bezsebelt. Crystal Moselle Skate Kitchen című mozija azért különleges, mert komoly instagramos rajongótáborral rendelkező, valódi new york-i gördeszkások a főszereplői. A Sundance Filmfesztiválon komoly sikert aratott alkotás egy szubkultúrát mutat be rendkívül erős és érzékletes atmoszférát teremtve, ám akik pörgős történet reményében ülnek be a filmre, azok csalódni fognak.

A héten debütál egy francia vígjáték is a magyar mozikban. A Szoba gyerekkel kiadó egy örök agglegényről szól, aki váratlanul csinos női lakótársa mellé két gyereket is kap, akikkel rögtön vérre menő és a nézők számára igen szórakoztató csatározásba kezdenek. Ámbár Emmanuel Gillibert filmje elsősorban vígjáték, a humor mellett az érzelmeket sem nélkülözi.

A kelet-afrikai származású Rungano Nyoni Nem vagyok boszorkány című filmje egy kilencéves kislány története, akit a közösség boszorkánynak bélyegez, így választhat: vagy kirekesztve, szolgaságban tölti az életét vagy pedig kecskévé változik. A film különös érzékenységgel mutatja be a hiedelmeket, maradi szokásokat, a kirekesztést, és bár szatirikus eszközökkel él, cseppet sem nélkülözi a drámaiságot.

Eldorádó címmel került a magyar mozikba a svájci Markus Imhoof személyes hangvételű, megrázó dokumentumfilmje, amely azt mutatja be, milyen sors vár a Földközi-tengeren érkező menekültekre a táborokban, gettókban vagy esetleg a szülőföldjükre visszaküldve.

A héten még egy családi filmet is bemutatnak: Az elrabolt hercegnő című ukrán animációs alkotás egy színészből lett Ruszlán nevű lovag hőstörténete.

