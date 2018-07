Nincs medve a pilisi málnásban, szabad szüretelni

Rekordmennyiségű erdei gyümölcs termett az idén a Pilisi Parkerdő magasabban fekvő területein. Nemcsak az időjárás kedvezett a bogyós gyümölcsöknek a főváros környéki kirándulóhelyeken, összefügg a Pilisi Parkerdőt érintő 2014-es jégkárral is az ilyen nagy mennyiségű termés - mondta Mészáros Péter, a parkerdő szóvivője.

A négy évvel ezelőtti katasztrófában megsérült fák lombkoronájának záródása ugyanis annyira lecsökkent, hogy az alattuk élő lágyszárú- és cserjefajok több fényhez, nedvességhez és tápanyaghoz jutottak, amely többek között a nagy mennyiségű málna- és szedertermést is biztosítja.

Így szabad leszedni a vadontermő gyümölcsöket

Mészáros Péter szerint a málna most már leérőben van, de a szedertermés rekordmennyiségnek ígérkezik, ezért a Pilisbe indulóknak érdemes a túrára kosarat, vagy dobozt vinni, amelybe

naponta és fejenként legfeljebb két kilónyit szüretelhetnek.

Aki két kiló feletti mennyiséget szeretne gyűjteni, vagy árusítani szeretné a gyümölcsöt, annak a Pilisi Parkerdőtől engedélyt kell kérnie a megfelelő csatornákon keresztül - tette hozzá. A részletes szabályok a parkerdo.hu oldalon is olvashatók.

Lekvárkészítés a gyerekekkel

A gyümölcsérés időszakában a Pilisi Parkerdő erdei iskoláinak programjában is szerepel a lekvárfőzés, így például a visegrádi Mogyoró-hegyen található Madas László Erdészeti Erdei Iskolában táborozó csoportok is készítenek lekvárt, amit az őszi és a téli időszakban érkező látogatók is fogyaszthatnak.

Maci a málnásban?

Ha a Budakeszi Vadasparkba látogatnak el, ott mindenképp találkozhatnak medvével, de a Pilisi Parkerdőben máshol nem fognak - nyugtatott meg mindenkit a Parkerdő szóvivője.

Nyitókép: Pixabay