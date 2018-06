Sétarepülés a Múzeumok éjszakáján

Sétarepülésre fogja be a Múzeumok éjszakáján a világ egyetlen repülésképes Liszunov Li-2-esét az Aeropark, ahová a Deák Ferenc térről Malév-festésű csuklós buszokkal ingyenesen lehet eljutni.

Az Aeroparkban a korábbi éveknek megfelelően a Malév egykori pilótái mesélnek egész este a kiállított történelmi repülőgépek kivilágított pilótafülkéiben. Több gépen életre kelnek a műszerek, a látogatók belehallgathatnak a rádióforgalmazásba, és megismerhetik, milyen munkamegosztással dolgoznak a pilóták 10 ezer méteres magasságban.

A Tupoljev Tu-154-es fedélzetén az este folyamán több alkalommal légiutas-kísérő tanfolyamot tartanak gyerekeknek.

A parkban a repülőgépek mellett a földi kiszolgáláshoz szükséges járműveket, így ambuliftet, jégtelenítőt, oldtimer előteres autót, fékhatásmérőt és az ország legnagyobb és legdrágább tűzoltóautóját is bemutatják. Két repülőgép-szimulátor is üzemel majd az Aeroparkban, emellett többfordulós légiközlekedési kvíz is várja az érdeklődőket.

Az Aeroparkba a Deák Ferenc térről délután 3 órától éjjel 1 óráig minden órában ingyenes ingajárat indul, amelyet egy Malév színekre festett Ikarus 280-as csuklós busz teljesít. A repülőtér-látogatás regisztrációhoz kötött.