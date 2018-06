Tipegő-topogó, esti mulatság és sok zene a Kolompos együttessel

Idén is megrendezi hagyományos nyári családi táborát a Kolompos együttes június 25-től Szerencsen, a Rákóczi várban. Nagy Zoltán, az együttes muzsikusa azt mondja: nagyon sokan az ilyen alkalmakkor lelnek rá a népzenében, néptáncban rejlő örömökre, s viszik magukkal a hagyományok szeretetét.

Tizenötödik éve tartják meg a Kolompos családi tábort, ami azért indult, mert a sok népzenei, néptáncos tábor mellett az együttes szeretett volna valami különlegeset csinálni - mondta Nagy Zoltán, a Kolompos együttes muzsikusa.

"Mi mindig a gyerekekhez értettünk, a táncházainkban is a családok vettek részt, ezért kilenc éve kitaláltuk, hogy legyen egy családi táborunk,

ahol megpróbáljuk az egész éves tevékenységünket belesűríteni egy hétbe. Mindenféle olyan dologgal akartunk foglalkozni, amit mi is szeretünk, a gyerekek is, és a gyerekes felnőttek is, illetve az érdeklődőket abba az irányba szeretnénk terelgetni, amit mi jónak tartunk" - hangsúlyozta Nagy Zoltán.

A zenész elmondta azt is, hogy nemcsak gyerekeknek, de felnőtteknek szóló műsor is van a repertoárjukban, amiben megtartva játékosságukat,

a szívekre és a lelkekre akartak hatni.

Gyerekszájra nincs orvosság

Nagy Zoltán kifejtette, hogy a koncertjeiken, táboraikban teljesen más hangnemet kell használni a gyerekekkel szemben, mint a felnőttekkel, ugyanis a felnőtt közönség egy udvarias közeg.

Ha nekik nem annyira tetszik valami, akkor is végignézik és udvariasan megtapsolják, ellenben egy gyermek rögtön az elején közli az előadóval nemtetszését.

Nincs mese, ha valami nem tetszik, akkor elfordul tőle, mással foglalkozik, elindul a "zsizsegés" a nézőtéren, amit el lehet ugyan nyomni hangerővel, de nem ez a célunk - emelte ki a muzsikus.

"Nem is a szórakoztatás a célunk, hanem valamilyen irányba terelni a kicsi lelkeket, amit mi jónak tartunk: a hagyományszeretet, a hagyományápolás, és a tisztelet irányába" - mondta.