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Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja (b2) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök üdvözli egymást Alexander Stubb finn elnök (b) és Jonas Gahr Störe norvég miniszterelnök (j) jelenlétében az ukrajnai háborúról tartandó találkozójuk elõtt Oslóban 2026. október 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/NTB pool/Heiko Junge

Szentpétervárra ért Trump bizalmasa

Infostart / MTI

Szentpétervárra érkezett Steven Witkoff. Az amerikai elnök különmegbízottja, egyenesen Norvégiából repült az orosz városba, hogy diplomáciai küldetésének folytatásaként Vlagyimir Putyin orosz elnökkel beszélhessen.

Steve Witkoff kedden Oslóban az ukrajnai rendezésről tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, Jonas Gar Store norvég kormányfővel és Alexander Stubb finn államfővel. A megbeszélésen távkapcsolat segítségével részt vett Jared Kushner, az amerikai elnök veje is.

Alexander Stubb a konzultációk nyomán előrelépésről és arról számolt be, hogy biztonsági és gazdasági elemeket dolgoztak ki, amelyeket a különmegbízott be fog mutatni az orosz vezetésnek. Marco Rubio kijelentette, hogy az oslói találkozó sikeres volt, de nem hozott semmi váratlant.

Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai megbízottja bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin fogadja majd az amerikai tisztségviselőt.

A norvég fővárosban tartott találkozóra az Ukrajna és Washington közötti feszültségekkel teli hét után került sor. A kétoldalú kapcsolatok romlottak, mióta Donald Trump elnök megállapodást kötött Vlagyimir Putyinnal az orosz dízelolaj vásárlásáról, és élesen bírálta Volodimir Zelenszkijt az oroszországi finomítók elleni ukrán támadások miatt, amelyek szerinte hozzájárulnak a világszerte emelkedő üzemanyagárakhoz. Még kedden is nyomást gyakorolt az amerikai elnök kijevi kollégájára.

Pokoli szankció

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedd este pályakezdő orosz diplomaták előtt azt hangoztatta, hogy Moszkva kész meghallgatni az amerikai tárgyalókat, és Oroszország nyitott a gazdasági megállapodásokra az Egyesült Államokkal, de politikai engedmények nélkül. Arra intette hallgatóságát, ne lelkesedjen amiatt, hogy Donald Trump amerikai elnök úgy döntött, nem alkalmazza az általa pokoli szankcióknak nevezett törvényt, mivel nem tudható, hogyan fog viselkedni egy másik elnök.

Emlékeztetett rá, hogy Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter az orosz-amerikai dízelmegállapodást úgy kommentálta, hogy ez csupán kivétel a hatályos korlátozó intézkedések alól, amelyek elől nincs kibúvó. Lavrov szerint abból kell kiindulni, hogy az Egyesült Államok a legjobb esetben is vetélytársa, de legalábbis ellenfele Oroszországnak, és nem hajlandó tisztességes verseny folytatására.

Az orosz diplomácia vezetője arról is szólt, hogy Moszkva kész helyreállítani a kapcsolatokat a nyugati országokkal, de úgy vélekedett, hogy az utóbbiak soha többé nem lesznek olyanok, mint 2022 februárja előtt voltak. Szergej Lavrov szerint a Nyugat soha többé nem lesz az a főszereplő, aki „a zenét húzatja".

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