Így repül a rakétahajtóműves Tesla, nézze meg!

A kétüléses, fehér járművet a texasi McGregorban, a SpaceX teszttelepén rendezett látványos bemutatón tárta a nyilvánosság elé a cég. Az autó egy szívórendszer segítségével fejjel lefelé hajtott végig egy rámpán, majd a levegőben megfordult, és a beépített tolóerő-rendszerrel landolt – írja a Reuters alapján a Portfolio.

A Roadster kevesebb mint egy másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra, a végsebessége pedig meghaladja a 370 km/h-t – közölte Lars Moravy, a Tesla járműfejlesztési vezetője. Musk hozzátette, hogy szerinte el kell érniük a hangsebesség felét. A hatótávolság egyetlen töltéssel meghaladja a 480 kilométert, ami kevesebb mint a fele annak, amit Musk 2017-ben ígért, amikor az autót először bemutatták, és a kiszállítások megkezdését még 2020-ra tervezték.

A Tesla foglalási oldalán három változat jelent meg. A Performance verzióhoz 50 ezer dolláros foglalót kérnek, a rakétahajtóműves gyorsítóval felszerelt Thrust változat előlege pedig 250 ezer dollár. A Rocket nevű, kizárólag meghívással elérhető modell együléses, és teljes repülési rendszerrel rendelkezik. Konkrét végárat egyelőre nem közöltek, bár a Tesla közel egy évtizede 200 ezer dolláros alapárat jelölt meg.

Egyes elemzők szerint a SpaceX-szel való együttműködés arra utal, hogy Musk a két általa irányított nagyvállalat egyesítésének gondolatát készíti elő.

Gene Munster, a Deepwater Asset Management vezető partnere az X-en

mérnöki erődemonstrációnak nevezte a bemutatót, amelynek szerinte nincs kereskedelmi értéke azon túl, hogy zavarba hozza a hagyományos autógyártókat.

A Roadster bemutatkozása a Tesla stratégiai átrendeződésének közepén érkezett. A vállalat idén leállította a Model S és a Model X értékesítését, hogy helyet biztosítson az Optimus humanoid robotok gyártásának, emellett piacra dobta a Cybercabot, a kormány és pedálok nélküli robotaxit.

A Tesla október 21-én teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését, amelyet az elemzők a befektetők szempontjából lényegesen fontosabbnak tartanak a Roadsternél. Az elöregedő modellpaletta eladásai az elmúlt két évben csökkentek, bár a magas üzemanyagárak a harmadik negyedévben segítették a kiszállításokat.