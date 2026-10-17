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Donald Trump amerikai elnök (b) és Elon Musk dél-afrikai-amerikai üzletember, a Tesla és a SpaceX vezérigazgatója a washingtoni Fehér Ház elõtt tartott sajtótájékoztatón 2026. szeptember 29-én, miután Trump megállapodott a legnagyobb techcégekkel a mesterséges intelligencia önkéntes belsõ ellenõrzésérõl. Az amerikai elnök az Anthropic, a Google, a Meta, az OpenAI, a Nvidia és a SpaceX vezetõjével írta alá a megegyezést, amely a techcégek által önkéntesen vállalt, a belsõ önellenõrzést szolgáló lépéseket fogalmazza meg, de megnyitja a lehetõséget akár egy jövõbeli törvényi szabályozás elõtt is.
Nyitókép: MTI/EPA/Shawn Thew

Így repül a rakétahajtóműves Tesla, nézze meg!

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Tesla bemutatta az újratervezett Roadstert, amely a SpaceX-szel közösen fejlesztett rakétahajtóműves tolóerő-rendszert kapott. A sportkocsi gyártása 2028-ban kezdődhet meg, több mint egy évtizeddel azután, hogy a második generációs változat prototípját először leplezték le a közönség előtt.

A kétüléses, fehér járművet a texasi McGregorban, a SpaceX teszttelepén rendezett látványos bemutatón tárta a nyilvánosság elé a cég. Az autó egy szívórendszer segítségével fejjel lefelé hajtott végig egy rámpán, majd a levegőben megfordult, és a beépített tolóerő-rendszerrel landolt – írja a Reuters alapján a Portfolio.

A Roadster kevesebb mint egy másodperc alatt gyorsul 0-ról 100 km/h-ra, a végsebessége pedig meghaladja a 370 km/h-t – közölte Lars Moravy, a Tesla járműfejlesztési vezetője. Musk hozzátette, hogy szerinte el kell érniük a hangsebesség felét. A hatótávolság egyetlen töltéssel meghaladja a 480 kilométert, ami kevesebb mint a fele annak, amit Musk 2017-ben ígért, amikor az autót először bemutatták, és a kiszállítások megkezdését még 2020-ra tervezték.

A Tesla foglalási oldalán három változat jelent meg. A Performance verzióhoz 50 ezer dolláros foglalót kérnek, a rakétahajtóműves gyorsítóval felszerelt Thrust változat előlege pedig 250 ezer dollár. A Rocket nevű, kizárólag meghívással elérhető modell együléses, és teljes repülési rendszerrel rendelkezik. Konkrét végárat egyelőre nem közöltek, bár a Tesla közel egy évtizede 200 ezer dolláros alapárat jelölt meg.

Egyes elemzők szerint a SpaceX-szel való együttműködés arra utal, hogy Musk a két általa irányított nagyvállalat egyesítésének gondolatát készíti elő.

Gene Munster, a Deepwater Asset Management vezető partnere az X-en

mérnöki erődemonstrációnak nevezte a bemutatót, amelynek szerinte nincs kereskedelmi értéke azon túl, hogy zavarba hozza a hagyományos autógyártókat.

A Roadster bemutatkozása a Tesla stratégiai átrendeződésének közepén érkezett. A vállalat idén leállította a Model S és a Model X értékesítését, hogy helyet biztosítson az Optimus humanoid robotok gyártásának, emellett piacra dobta a Cybercabot, a kormány és pedálok nélküli robotaxit.

A Tesla október 21-én teszi közzé harmadik negyedéves gyorsjelentését, amelyet az elemzők a befektetők szempontjából lényegesen fontosabbnak tartanak a Roadsternél. Az elöregedő modellpaletta eladásai az elmúlt két évben csökkentek, bár a magas üzemanyagárak a harmadik negyedévben segítették a kiszállításokat.

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