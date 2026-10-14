Elon Musk lépése hadászati gondokat okoz Ukrajnának

Az Ukrajinszka Pravda internetes oldalán megjelent közlés szerint ez több katonai feladat meghiúsulásához vezetett.

„Megerősíthetem, hogy ma éjjel a SpaceX sebességkorlátozást léptetett életbe a Starlink-terminálok számára. A korlátozás jelenleg a Starshield katonai (megfigyelési és felderítési) csomagjára vonatkozik (...) Védelmi erőink nem kaptak előzetes figyelmeztetést a korlátozásról, és ez több katonai feladat meghiúsulásához vezetett” – írta Beszkresztnov a Telegramon.

A tisztviselő egyértelműnek nevezte, hogy a korlátozás összefüggésben áll a jelenlegi politikai helyzettel.

Elon Musk amerikai milliárdos, a SpaceX tulajdonosa, korábban megtagadta Ukrajnától a Starlink használatát orosz területek elleni támadások céljaira,

mert szerinte Ukrajnának ideje békét kötnie Oroszországgal.

Egy amerikai kétpárti kongresszusi küldöttség viszont, amely októberben látogatott Kijevbe, az orosz agresszió ellensúlyozása érdekében az Ukrajna számára biztosított Starlink-hozzáférés kiterjesztése mellett szállt síkra.

Korábban Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról számolt be, hogy egy, a Starlinkhez hasonló műholdas rendszer fejlesztésén dolgoznak.

Nitókép: A több, hosszú expozíciós idővel készült felvételből számítógéppel összeállított képen Starlink-műholdak látszanak az égen az egykori fűtőerőmű szállítópályájának betonalapja felett Salgótarján Zagyvaróna településrészéről fotózva 2020. április 19-én este. A hosszú expozíciós idővel készült felvételen a műholdak mozgása egy-egy fényes szakaszként látható.