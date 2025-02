Volodimir Zelenszkij felfedte, mennyi áldozatot szedett eddig a háború

A The Kyiv Independent beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij a brit Piers Morgan újságírójának azt mondta, eddig 45 100 ukrán katona vesztette életét a háborúban - írja a Portfolio.

Az ukrán elnök azt is hozzátette, 390 ezer sebesülést regisztráltak a harcok során, bár a sebesült katonák száma ennél kisebb, ugyanis ez magára a sebesülésekre vonatkozó statisztika. Korábban azt is mondta, hogy minden második sebesült visszatér a harctérre.

Volodimir Zelenszkij legutóbb decemberben közölt veszteségadatokat, akkor 43 ezer áldozatról és 370 ezer sebesülésről számolt be.

Mint írják, az ukrán államfő az interjúban azzal kapcsolatban nem tudott pontos számokkal szolgálni, hogy hányan tűntek el harc közben, illetve hányan vannak hadifogságban. Ugyanakkor megjegyezte, dolgoznak ezek kiderítésén.

Az Ukrajinszka Pravda arról számolt be, hogy Volodimir Zelenszkij az orosz veszteségekről is beszélt: az elesett oroszok számát 350 ezerre teszik, 50-70 ezer közötti az eltűntek száma és 600-700 ezer közötti a sebesülteké. Azt is hozzáteszik, hogy a halottak és a sebesültek aránya az oroszoknál 1:2, mivel az oroszoknál gyengébb az orvosi ellátás a terepen, és nem hozzák vissza a sebesülteket, azaz ha valaki a csatatéren sebesül meg, ott is marad.