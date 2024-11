Ukrán drónnak nézték a saját repülőjüket az oroszok – ezért valós a rémület

Az ukrajnai frontoktól nagyjából 1300 kilométerre lévő Baskír-föld Szalavat városában pánik tört ki, mert a helyiek azt hitték, ukrán dróntámadás érte az olajfinomítót. Később azonban kiderült, hogy nem nagy hatótávolságú csapásmérő robotot láttak az üzem közelében, hanem egy kétfedelű, An-2-es szállítógépet.

Azt még nem tudni pontosan, hogy mi okozhatta a félreértést, de az ijedtség egyáltalán nem volt alaptalan - állítja a The War Zone. Egyrészt azért, mert az ukránok korábban már több orosz olajipari létesítményre is lecsaptak a drónjaikkal, másrészt azért, mert az An-2-es repülőgép tökéletesen megfelel arra, hogy nagy hatótávolságú repülő bombává alakítsák át. A gép tágas belső terébe pótüzemanyag-tartályt lehet beszerelni, és még marad bőven hely arra is, hogy rengeteg robbanóanyagot pakoljanak bele.

