Hatalmas robbanás és lángok egy amerikai akkugyárban

Az index.hu a FOX2 beszámolója alapján azt írja, hogy az eset még szerdán történt, azonban kisebb lángokat még pénteken is lehetett látni az üzem területén.

Az emberek jelentős részét evakuálták az egész várost beborító füstfelhő miatt, tartva a levegőbe kerülő veszélyes vegyi anyagoktól.

A lithium battery recycling plant in Missouri exploded today and is actively emitting toxic chemicals into the atmosphere. How many toxic explosions does that make under Biden?



I don’t want to hear another word from Democrats about climate change. ? pic.twitter.com/OTFqBF79wD