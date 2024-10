A front egyik pontján egymást lőtték az orosz katonák, máshol viszont előrenyomultak

Heves harcokról számolt be az ukrajnai frontvonalakon hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, továbbá arról, hogy az orosz csapatok több napja próbálnak áttörni az ukrán védelmen az oroszországi Kurszk megyében. Olekszandr Szirszkij főparancsnok a hétfői haditanácson tájékoztatást adott a legfrissebb harctéri helyzetről. Jelentése szerint a leghevesebb harcok változatlanul a Donyeck megyei Pokrovszk és Kurahove településeknél dúlnak. Szirszkij kiemelte, hogy az orosz csapatok ötödik napja próbálják áttörni az ukrán védelmet a kurszki régióban. Hangsúlyozta egyúttal, hogy az ukrán katonák kitartanak, és ellentámadásba lendülnek.

Az elnök bejelentette, hogy ezen a héten nyilvánosan bemutatják az ukrán győzelmi tervet a partnerek által javasolt módosított változatában.

Pavlo Rozlacs, az ukrán 80. különálló deszantos rohamdandár parancsnoka a TSZN ukrán televíziónak hétfőn adott interjújában elmondta, hogy hogyan készítették elő az ukrán támadást az oroszországi Kurszk megye ellen. Két nappal a kurszki ukrán hadművelet augusztus 6-i kezdete előtt

Szavai szerint az orosz parancsnoki állásokra mért csapások megzavarták az orosz csapatok közötti kommunikációt, ami káoszt okozott soraikban. A rossz kommunikáció miatt az orosz katonák egymásra kezdtek lőni, ami további előnyhöz juttatta az ukrán alakulatokat - mondta.

NEW: Russian Defense Minister Andrei Belousov arrived in the People's Republic of China (PRC) for an official visit on October 14, highlighting continued Russia-PRC defense cooperation against the backdrop of bilateral naval exercises in the Pacific Ocean. (1/4) pic.twitter.com/PafvfoNdwv