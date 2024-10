Óriási csata folyik Toreck ukrán városért - videó

A városvezető közlése szerint Toreckben jelenleg 1150 lakos tartózkodik. "Minden erőfeszítést megteszünk a civilek evakuálása érdekében, de jelenleg nem olyan a helyzet, hogy az embereket központilag szervezett buszokkal lehetne kimenekíteni" - tette hozzá. Szavai szerint csak bizonyos időközönként tudnak a városból embereket evakuálni, amikor a helyzet ehhez kellően biztonságos, és az időjárási viszonyok is megfelelőek.

Oleh Kiper, a déli Odessza megye kormányzója a Telegramon közölte, hogy a régió kikötői infrastruktúráját szerda este ért orosz csapás halálos áldozatainak száma kilencre nőtt, miután pénteken egy 48 éves férfi belehalt sérüléseibe a kórházban.

A kelet-ukrajnai Harkiv megye kormányzói hivatala arról tájékoztatott, hogy az orosz hadsereg pénteken FPV-drónnal csapást mért egy civil gépjárműre a régióban található Kozacsa Lopany faluban, a támadás következtében egy 38 éves férfi meghalt, 56 éves nővére pedig sokkot kapott.

❗ Dzerzhinsk (Toretsk), situation.



Fierce fighting continues in the city, our lions are breaking through, grinding down Ukrainian Nazis along the way. pic.twitter.com/JUnvAT2p2n