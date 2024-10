Felrobbantották Las Vegasban az utolsó előtti klasszikus kaszinóhotelt - videók

Az 1957 óta működő Tropicana áprilisban zárta be végleg kapuit. A hotel évtizedeken át ikonikus eleme volt Las Vegas kaszinósétányának, a Stripnek. A Tropicana helyén másfél milliárd dollárból szabadidőközpont és baseballstadion épül, amely a Kaliforniából áttelepülő Oakland Athletics csapat otthona lesz.

Las Vegasban nem először semmisítenek meg ismert szállodakomplexumot látványos külsőségek között. Először 1993-ban, Steve Wynn kaszinótulajdonos ötlete alapján, a Dunes klasszikus épületét robbantották fel, hogy helyére épüljön fel a Bellagio kaszinóhotel. Hasonló módon bontották le 2016-ban a Riviera utolsó álló toronyépületét, hogy a helyén rendezvényközpontot építsenek fel.

Slot machines turning off, restrooms locked, lots of restricted areas and $1 and $5 chips no longer being sold. This is the scene in the waining hours of @TropLV . @vegasrevealed #tropicana pic.twitter.com/L6o1VnuTlI

We are witnessing the end of an era. Tropicana employees are walking out for the last time. After 67 years, @TropLV just locked its doors for good.



A bittersweet moment for employees and all who watched from outside the hotel. #LasVegas #History pic.twitter.com/wLO0c6tfpL