Ukrán elnök: Oroszország többszáz rakétával és drónnal támadta meg Ukrajna polgári létesítményeit

Hangsúlyozta, hogy ez volt az egyik legnagyobb csapás a háború két és fél évvel ezelőtti kezdete óta, amely több régiót érintett, beleértve az ország nyugati részét is. Leszögezte, hogy nem lehetnek korlátozások Ukrajnával szemben a nagy hatótávolságú fegyverek bevetése tekintetében, míg Oroszország mindenféle fegyvert bevet Ukrajna ellen, köztük észak-koreai gyártású ballisztikus rakétákat is. "Amerika, Nagy-Britannia, Franciaország és más partnerek képesek segíteni a terror megállításában. Döntésekre van szükségünk" - zárta szavait Zelenszkij.

Dmitro Kuleba külügyminiszter az X-en kifejtette, hogy Ukrajna partnerei két döntéssel segíthetnek véget vetni az orosz támadásoknak. "Két konkrét döntést hozhatnak partnereink annak érdekében, hogy gyorsan véget vessünk az orosz terrornak. Először is meg kell erősíteni Ukrajna jogát, hogy nagy hatótávolságú csapásokat hajtson végre minden legitim katonai célpontra Oroszország területén.

The real target of the Ukrainian drone attack was allegedly the Engels airfield, geolocated at 51.481916393947444, 46.21098925651116. This is claimed to be the base Russian bombers used to take off from, to attack Ukrainian cities. https://t.co/dmiSjKMm86 pic.twitter.com/eLU1MMDa1R

Másodszor pedig partnereinknek hozzá kell járulnia ahhoz, hogy az ő légvédelmi eszközeiket Ukrajna felhasználhassa a légteréhez közeledő rakéták és drónok lelövésére" - szögezte le. Hangsúlyozta, hogy egyik döntés sem jelenti a háború súlyosbodását. "Éppen ellenkezőleg, elriasztják Oroszországot, segítenek mérsékelni a terrort, csökkenteni az orosz támadások számát, ezáltal a csapások okozta emberi áldozatok számát is" - fogalmazott a miniszter.

Helyi kormányzók kora délután arról számoltak be, hogy a hétfői orosz rakéta- és dróncsapásoknak az eddigi adatok szerint öt halálos áldozata és legalább 17 sérültje lett az ország különböző régióiban. Denisz Smihal miniszterelnök a Telegramon közölte, hogy Ukrajna megyéinek több mint felében, 15 régióban okozott pusztításokat és szedett polgári áldozatokat az orosz támadás. A kijevi katonai adminisztráció sajtószolgálata arról tájékoztatott, hogy a főváros környékén két energetikai létesítményben és lakóházakban okozott károkat, eddig egy sérültről érkezett jelentés.

????? Russia is currently launching a massive combined attack on Ukraine: in addition to dozens (more than 80) of drones that have been flying over various regions for several hours, Russian planes and ships have launched missiles

Ukrainian publics report explosions in several… pic.twitter.com/hMj6N6Zt33