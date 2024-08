Hatalmas robbanás rázta meg Oroszország legnagyobb olajfinomítóját

Hét embert ápolnak kórházban, egyiküket súlyos sérülésekkel, miután hatalmas robbanás történt az oroszországi Omszk olajfinomítójában. A helyi kormányzó Vitalij Hocenko ugyanakkor azt is hozzátette, hogy ettől függetlenül az üzem a szokásos módon működik - jelentette a Reuters.

A brit hírügynökség idézte az üzemben kiadott hivatalos közleményét is, amely szerint: "az omszki finomítóban a lángokat megfékezték. Az üzem automatikus biztonsági rendszere tüzet észlelt a berendezésekben... A cég a megszokott módon működik"

An explosion occurred at the Omsk Oil Refinery. According to Russian media, the AVT-11 unit is burning. The area of ​​the fire, according to different Russian sources, is from 300 to 1,000 square meters.



P.S:At the beginning of the month AVT-10 was on fire at the Omsk Oil… https://t.co/LZ6VVWiOyn pic.twitter.com/HzoAtsH0NQ