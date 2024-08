Az oroszok újabb rakétacsapást mértek Kijevre

"Ez már a harmadik ballisztikus rakétacsapás augusztusban a főváros ellen, pontosan hat napos időközökkel minden egyes támadás között" - ismertette Szerhij Popko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője Telegram-oldalán.

Popko szerint az orosz hadsereg nagy valószínűséggel észak-koreai ballisztikus rakétákat használt. Hozzátette, hogy az ukrán légvédelem több orosz drónt is megsemmisített. Ezen a videón egy támadó rakéta lelővése látható:

North Korean missile with 500kg warhead shot down at sunrise on approach to Kyiv today, launched from the safety of Russia where the Biden Administration forbids Ukraine from striking.pic.twitter.com/EJlZmVHlrI