A törökök nem vas, hanem Acélkupolát vonnak az országuk fölé

Cevdet Yilmaz török alelnök az X-en közölte, hogy egy többrétegű légvédelmi rendszerről van szó, amely egy hálózatban integrálja az érzékelőket és a fegyvereket a mesterséges intelligencia támogatásával. Mint írta, az "Acélkupola" nevű projektet a Recep Tayyip Erdogan török elnök vezette hadiipari bizottság hagyta jóvá.

Az alelnök hangsúlyozta, hogy Törökország ugyan diplomáciával lép föl a béke érdekében, ennek ellenére eltökélt szándéka, hogy felkészüljön a fenyegetések különböző fajtái ellen.

⭐️ For countries that can't afford any flaws in air defense or waste time with Western sanctions, Türkiye's #ÇelikKubbe - #SteelDome solution is as comprehensive as it gets! ?? pic.twitter.com/GV6AhrCMde