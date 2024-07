Elon Musk: elvesztettem a fiamat, akit a woke vírusa ölt meg

Elon Musk fia, Xavier 2022-ben nemátalakító műtéten esett át, és azzal a kérvénnyel fordult egy kaliforniai bírósághoz, hogy a neme mellett a nevét is megváltoztathassa. Akkor úgy döntött, hogy milliárdos apja neve helyett anyja vezetéknevét viseli a továbbiakban, és megszüntetett minden kapcsolatot az édesapjával. Most húszéves, és Vivian Jenna Wilsonnak hívják.

Elon Musk szerint az elidegenedett transznemű gyermekét a woke vírusa ölte meg. A Tesla vezérigazgatója úgy fogalmazott, becsapták, hogy beleegyezését adja a pubertásblokkoló gyógyszerek szedéséhez – írja a magyarnemzet.hu a New York Post beszámolója alapján.

Az 53 éves milliárdos azt mondta Dr. Jordan Peterson pszichológusnak, hogy mindez egy nagyon zűrzavaros időszakban történt, még a koronavírus-járvány idején. Elon Musknak állítólag azt mondták, hogy

Elon Musk megesküdött, hogy „elpusztítja” azt a „hihetetlenül gonosz” kultúrát, amely lehetővé teszi azt a nemátalakító műtétet, amelyet gyermekén hajtottak végre. „Lényegében becsaptak azzal, hogy aláírjam Xavier dokumentumait. Elvesztettem a fiamat, akit a woke vírusa ölt meg” – fogalmazott az üzletember.

WOW. This is a massive revelation by @elonmusk and explains why he is so vehemently against gender ideology and the barbaric practices that come with it.



He said was tricked by doctors into signing documents for his son to be given “puberty blockers,” and was told that he would… pic.twitter.com/6Cdq2ronOB