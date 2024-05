Svéd csúcstechnológia figyeli hamarosan Ukrajna légterét

Svédország bár csak nemrég vált a NATO teljes jogú tagjává, már eddig is jelentő támogatást adott Ukrajnának. A legkorszerűbb Archer önjáró lövegek és a CV 90-es gyalogsági harcjárművek mellé most két, első vonalbeli légtérfigyelő repülőgépet is átadnának - közölte a svéd védelmi minisztériumra hivatkozva az egyik internetes portál. 300-400 km távolságból tudják felderíteni az ellenséges repülőgépeket, cirkáló rakétákat, drónokat, vagy hajókat.

A Saab 340 AEW&C repülőgépeket a NATO-ban rendszeresített Link-16 adatközlő rendszerrel is felszerelték, amelyek valósidejű, harcászati információkat képesek zavar védetten továbbítani. Ezekkel elsősorban az ugyancsak hamarosan Ukrajnába érkező F-16 vadászbombázók bevetéseit lehet majd hatékonyan támogatni. A légtérfigyelő gépek által felderített célpontok adatait titkosítottan és azonnal át lehet játszani a támadógépeknek. Ilyen adatátviteli berendezéssel szerelték fel a magyar Gripeneket is.

