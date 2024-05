Az oroszok állítólag lecsaptak egy ukrán lőszerraktárra

Az orosz hírügynökség közlését az Index is átvette és arról számolt be, hogy a Rivnyei területen található Szárni városában felrobbant egy ukrán lőszerraktár. A támadásról Szergej Lebegyev, a mikolajivi orosz föld alatti mozgalom koordinátora küldött jelentst a RIA Novosztyinak.

„A helyi lakosok két súlyos robbanást észleltek éjszaka. Mindkét robbanás a város nyugati oldalán történt, ahol az A–0153-as katonai egység 430-as arzenálja található. A második robbanás erőteljes detonációval és erős lángkibocsátással járt” – közölte Lebegyev.

Valószínűsíthető, hogy a robbanást az éjjeli orosz dróntámadás okozta.

A településről ukrán források is jelentették az éjjel, hogy robbanás történt, és az ukrán légierő parancsnoka is közölte reggel, hogy Rivnye is az orosz drónok célpontja volt (valamint azt is, hogy a drónok egyikét nem sikerült lelőniük). Azt, hogy miért hallottak két robbanást is a lakosok, az magyarázhatja, hogy másodlagos detonációként a raktárban lévő robbanóanyag is berobbanhatott.

Lebegyev azt is elmondta, hogy Szárni komoly logisztikai csomópontja az ukrán hadseregnek. Állítása szerint a településen sok külföldi fegyveres is van, és a 430. arzenál területére egy vasútvonal vezet be, amelyen a közelmúltban fegyvereket és lőszert szállítottak.