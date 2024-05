Az ukránok félmilliárd dolláros tűzijátékot rendeztek az oroszoknak

Egy drónnal készítették az ukránok az orosz Sz-400 Triumf légvédelmi rendszer pusztulását megörökítő videót. Ez az orosz hadsereg legmodernebb légvédelmi rendszere.

A mintegy 500 millió dollárba kerülő fegyverrendszer akár több száz kilométerre lévő légi célokat is megsemmisíthet, de arra is alkalmas, hogy földi célpontokat támadjanak vele. Egy üteg általában egy irányítóközpontból, felderítő és tűzvezető lokátorból, kiszolgáló egységekből, valamint olyan indítókból áll, amelyekből különböző hatótávolságú rakétákat lehet kilőni. Természetesen minden elemet terepjáró járművekre telepítettek, így az Sz-400-as rendszer nem helyhez kötött.

Az első képeken még azt látni, amint az oroszok több rakétát is útjára bocsátanak, nem is gyanítva, hogy mennyire közel a vég. Ez pillanatok múlva érkezik egy amerikai gyártmányú, MGM-140 ATACMS, rövid hatótávolságú rakéta képében.

A rakéta kazettás robbanófejet hordozott, amely a cél fölött, egy bizonyos magasságban, több száz alma nagyságú repesz töltetre esik szét, és ezek óriási területet tarolnak le. Ahogy az a felvételen is látszik: mintha acéltüskékből álló zápor verné el az orosz üteget.

Ez a másik videó a támadást követően készült:

The Ukrainian strikes with MGM-140 ATACMS missiles carrying cluster warhead on Russian S-300/S-400 air defense positions in the vicinity of Mospyne, Donetsk Oblast of Ukraine, on May 22:



- At least two destroyed S-300/400 transporter erector vehicles

- One destroyed 96L6/96L6E… pic.twitter.com/OuKUfTmWPA