Döbbenetes videó arról, ahogy az oroszok a földön lőnek szét két ukrán harci helikoptert

A két Mi-24-es harci helikopter a frontvonal közelében, egy úgynevezett előretolt feltöltőponton várakozott. Valószínűleg éppen üzemanyagot, lőszert, valamint rakéták vehettek fel, amikor lecsaptak rájuk az oroszok. Egy ugyancsak a közelben várakozó Mi-8 szállító helikopter azonban valószínűleg megúszhatta a támadást.

A légicsapáshoz a legújabb D-30SzN UMPB precíziós fegyvert használták az oroszok. Ez csak nemrég jelent meg az ukrajnai háborúban.

Russian Forces hit and destroyed 2x Ukrainian Mi-24 Attack Helicopters standing at a Resupply and Refuel Point in an Open Field(along with a MI-8 in the back, unlikely it was affected) using a D-30SM UMPB bomb (IMO) pic.twitter.com/Do1o8kZTXw