Súlyosan megrongálódott Párizs egyik nevezetessége - videó

A hatósági közlemény szerint a csütörtökre virradóra történt balesetben senki sem sérült meg, és az épület további omlásának veszélye nem áll fenn. A széllapátok leesésének okát egyelőre nem tudták megállapítani.

A Moulin Rouge egy illetékese szerint az 1889-ben megnyílt mulató történetében ez az első ilyen baleset, és ők sem tudják, hogy mi okozta. Megjegyezte, hogy szerencsére a baleset a szerda esti zárás után történt. Hozzáfűzte, hogy a mulató vezetése hetente ellenőrizteti a malom széllapátjainak működését, és nem találtak hibát.

The windmill blades of the famous Moulin Rouge cabaret collapsed overnight in Paris



Firefighters said the cause of the collapse is not yet known, but no one was injured in the fall and there is no longer any risk of further damage.