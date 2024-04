Elszabadult, a forgalomban vágtázó lovak okoztak pánikot Londonban - videók

Szerda délelőtt öt ló szabadult el és vágtatott át London belvárosán. A videók szerint több állat megsérülhetett (egyes felvételeken vérző állat is látható), a lovak menekülése miatt öt ember is sérüléseket szenvedett.

A Household Cavalry lovasság tagjai (hat katona és hét ló) egy hosszabb gyakorlaton vettek részt a vezérőrnagyi szemle előtt, amelyre csütörtökön kerül sor a Hyde Parkban (minden lovasnak, aki részt vesz a király születésnapját ünneplő felvonuláson, előzetesen át kell esnie egy ilyen vizsgán). A BBC azt írta, hogy az állatok egy, a Buckingham-palotához közeli építkezésről származó nagyobb zaj miatt ijedtek meg, négy levetette magáról a lovasát és egy ötödik lóval együtt elszáguldottak.

Néhány ló ütközött a forgalomban részt vevő járművekkel, és a felvételek szerint legalább két állat megsérült. Az egyik egy emeletes turistabusz szélvédőjének vágódott.

Két ló igen messzire jutott: Limehouse-ban fogták el őket, öt mérföldre onnan, ahonnan elindultak.

A mentőket három helyszínre riasztották az incidensek miatt, négy embert pedig kórházba szállítottak - közölte a mentőszolgálat.

Végül mind az öt lovat befogták és elszállították egy katonai bázisra. Jelenleg állatorvos vizsgálja meg őket.

#BREAKING Several RAF horses ran out of control through the streets of central #London , and the glass of a bus was shattered. During training with the #British Royal Cavalry, the horses were frightened and four soldiers were thrown off their horses. https://t.co/sSuKYqAdq8 pic.twitter.com/GBwaPhXF0y