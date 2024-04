Támadás ért egy iraki katonai bázist - Izraelt gyanítják az akció mögött

A PMF azt közölte, hogy nagy robbanás történt a Bagdadtól mintegy 50 kilométerre található bázisán, amely személyi sérülést és anyagi kárt egyaránt okozott. Kórházi források szerint egy katona meghalt, hat pedig megsebesült.

Egyelőre nem tudni, hogy ki követte el az akciót, az Egyesült Államok közölte, hogy nem az amerikai hadsereg áll a támadás mögött.

