Izrael a legérzékenyebb pontján támadhatja meg Iránt

A Moszad (Izrael nemzeti hírszerző titkosszolgálata) korábbi titkosszolgálati igazgatója szerint az iráni nukleáris létesítmények megcélzása is terítéken lehet Izraelben, reagálva Irán szombati nagyszabású támadására – írja a Sky News.

Zohar Palti arról beszélt a lapnak Jeruzsálem lehetséges válaszait mérlegelve, hogy „nem kétséges. Jelenleg minden terítéken van”. Ezután hozzátette, hogy ez akár magában foglalhatja az Irán nukleáris létesítményei elleni támadást is.

"So, it's now fair game, anything and everything is on the table including targeting nuclear facilities?"



Former Mossad director of intelligence Zohar Palti: "Everything is on the table right now."



