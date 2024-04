New Yorkban valami nagyon különlegeset találtak ki a tilosban parkolók ellen

Az Egyesült Államokban nagyon komolyan veszik a tilosban parkolást. Az 1835-ös nagy New-York-i tűzvést követően a városok vezetői sorra hozták a szigorú építési és tűzvédelmi intézkedéseket. 1860-tól kezdtek megjelenni az épületeken a jellegzetes tűzlépcsők és hozzáláttak az utcai tűzcsapok hálózatának kiépítéséhez. Csakhogy az emberek lovaskocsikkal, szekerekkel gyakran álltak meg a tűzoltás szempontjából kulcsfontosságú helyeken, akadályozva ezzel a mentést egy katasztrófa esetén.

Ezért szigorúan megtiltották például azt, hogy bármilyen járművel a tűzcsapok elé lehessen parkolni. De számos más okból is korlátozzák a járművekkel való megállást és aki ezt figyelmen kívül hagyja az szigorú büntetésre számíthat. Eddig kerékbilincset használtak a tilosban parkolók ellen, amit addig nem vettek le a rendőrök, amíg a szabályszegő ki nem fizette a bírságot. Ha pedig egy bizonyos idő elteltével nem jelentkezett a tulajdonos, akkor elvontatták a járművet.

Ám a trükkösebb szabálysértők megtalálták a módját annak, hogy miként lehet leszedni a kerékbilincset. Ilyen videók a közösségi médiában is megjelentek, ami nem tette igazán boldoggá a rend amerikai őreit sem. Ezért New Yorkban új módszerhez folyamodtak, annak érdekében, hogy a szabálytalankodó autósok ne úszhassák meg a büntetést.

