Összeverekedtek a grúz honatyák a parlamentben

A parlamenti vitáról készült felvételeken látható volt, ahogy az ellenzék egyik tagja a Grúziai Álom - Demokratikus Grúzia kormánypárt egyik képviselőjét fejen üti. Ennek nyomán verekedés tört ki a honatyák között, és meg is szakították az élő parlamenti közvetítést.

A törvényhozás napirendjén egy olyan szabályozás vitája szerepelt, amelynek értelmében minden, a működési költsége több mint 20 százalékát külföldről szerző civil szervezetnek hatósági nyilvántartásba kell vetetnie magát, ellenkező esetben súlyos bírsággal sújtják őket. A törvény eredeti változatában még az ilyen szervezeteket "külföldi ügynökként" kellett volna regisztráltatni, a mostani változat azonban már olyan szervezetekről szól, "amelyek egy külföldi hatalom érdekeit képviselik".

A fight broke out in Georgia's parliament on Monday over the government's re-introduction of a controversial "foreign influence" bill that mirrors repressive Russian legislation used to silence and intimidate dissidents.



