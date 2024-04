Robbanó szentképeket és kegytárgyakat foglalt le az orosz titkosszolgálat - videó

Az FSZB határőrei és az orosz vámőrök a lett-orosz határon, a Pszkov megyei ubilinkai közúti átkelőhelyen tartóztattak fel egy járművet, amely az Ukrajna-Románia-Magyarország-Szlovákia-Lengyelország-Litvánia-Lettország útvonalon érkezett Oroszországba. Az autóban ikonnak álcázott, bevetésre kész, 27 házi készítésű robbanószerkezetet, 70 kilogrammnyi nagy erejű, iparilag előállított műanyag robbanóanyagot, 91 elektromos detonátort és egy RPG-7-es rakétagránát alkatrészeit foglalták le.

Az orosz belügyminisztérium által kiadott tájékoztatás szerint az ikonokban a TNT-nél másfélszer nagyobb erejű hexogén volt, olyan mennyiségben, amennyivel fel lehetett volna robbantani egy négyemeletes épületet. A tárca szerint gyárilag előállított és késleltetővel ellátott, olyan gyújtószerkezeteket is lefoglaltak, amilyeneket a fegyveres erők különleges egységei szabotázsakciókhoz szoktak használni.

⚡️???? EXPLOSIVE-FILLED RELIGIOUS ICONS FROM #EUROPE caught at #Russian border. Industrial fuses with moderators, used by special forces, and radio boards with connectors for SIM cards also found. Continued in comments pic.twitter.com/t1Qpq5LXFM

A jármű vezetőjét őrizetbe vették. Személyazonosságát és azt, hogy gyanú szerint milyen szerepet játszott az incidensben, az FSZB nem közölte. A gyanúsított ellen robbanóanyagok és robbanószerkezetek csempészése címén indult büntetőeljárás, ez pedig 10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

Nyikolaj Patrusev, az orosz biztonsági tanács titkára az Argument i Fakti című lapban kedden megjelent interjújában azzal vádolta meg a NATO-t, hogy "nem riad vissza terrorszervezetek felhasználásától sem a saját érdekében". Azt is állította, hogy a szövetség Washington eszköze a "hibrid háborúk" lefolytatásában, tagországai pedig engedelmesen követik a gazdasági szankciók bevezetésére, a pénzügyi források befagyasztására, hírszerzési tevékenységre, pszichológiai műveletekre és kibertámadásokra vonatkozó utasításokat, továbbá részt vállalnak az "angolszászok" politikájával szembe szegülő országok államigazgatási rendszerének aláásásában és belső rendjük megbontásában.

Explosive devices were discovered concealed in boxes containing Orthodox icons and church utensils being smuggled from Ukraine to Russia. The shipment was intercepted by FSB officers and customs officials.The incident occurred at the Ubylinka… pic.twitter.com/2G224rYd92