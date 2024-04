Megint lavina sodort el síelőket Svájcban, hárman meghaltak – videó

Három ember életét vesztette, egy pedig megsebesült az egyik leghíresebb svájci síparadicsomban, Zermattban, ahol a heves havazás és a nagyon erős szél miatt lavinaveszély volt érvényben az elmúlt napokban – írja a hvg.hu a The Guardian beszámolója alapján.

A helyi hatóságok a zord idő ellenére nagyszabású mentőakciót indítottak, de nem jártak sikerrel, a keresőcsapatnak egy idő után fel kellett adnia az eltűntek felkutatását, mert egyre rosszabbá váltak az időjárási körülmények.

A közösségi médiában megjelent felvételeken az látszik, hogy egy hófal keresztezi Zermatt riffelbergi felvonójához közeli, pályán kívüli szektorát, amely az Alpok egyik legfényűzőbb síközpontja.

A lavinaveszély miatt jelenleg Graunbünden és Wallis kantonokban a legkockázatosabb tartózkodni.

Shortly after 2 p.m today there was an avalanche in the variant area on Riffelberg in Zermatt, Switzerland. The avalanche resulted in three fatalities and one person injured. Search operations have been halted for the day.pic.twitter.com/SeVssHwuy4