Júniusban vezetik be a dugódíjat New Yorkban

London és Stockholm után New Yorkban is bevezetik a dugódíjat: június közepétől napközben 15 dollárt kell fizetni a kijelölt zónába behajtó autósoknak.Az ország első dugódíjprogramjának elfogadását a New York-i közlekedési hatóság, a Metropolitan Transportation Authority (MTA) jelentette be az X közösségi portálon.

A június közepén életbe lépő rendelkezés szerint Manhattan teljes déli részén, a 60. utcáig kell megfizetni a dugódíjat, amely alól csak néhány esetben lenne kivétel. A közlemény szerint a lépéstől azt várják, hogy mérsékli a járműforgalmat Manhattan üzleti központjában, és csökkenti a levegő szennyezettségét, a bevételt pedig a közlekedés fejlesztésének finanszírozására fordítják. Az évek óta tervezett dugódíj bevezetése miatt azonban jelenleg is számos per van folyamatban, amelyeket politikusok és New York-i lakosok indítottak.