Már a lengyelek is orosz rakétákra ébredtek

A szóvivő arra reagált vasárnap reggel a külügyi tárca X közösségi felületén, hogy a nyugat-ukrajnai Lviv régiót is ért orosz rakéta- és dróntámadás közben az egyik cirkálórakéta átmenetileg behatolt a lengyel légtérbe.

"Lengyelország a területét érintő újabb légtérsértés tisztázását fogja követelni az Oroszországi Föderációtól" - áll Wronski bejegyzésében. A szóvivő hozzátette: Varsó egyúttal "az ukrán lakosság és Ukrajna területe ellen irányuló légi terrortámadások beszüntetésére", a háború befejezésére szólítja fel az orosz vezetést, valamint arra, hogy "a saját belügyi problémáival foglakozzon".

"Elítéljük a terrorizumus, valamint az erőszakos határrevízióra tett próbálkozások minden formáját" - írta Wronski.

❗️ This morning, a ??Russian cruise missile flew for 39 seconds into the territory of ??Poland in the area of the village of Oserduw



After that, she flew to ??Lviv, the country's Ministry of Defense reported. Her route was allegedly monitored and "necessary protective measures… pic.twitter.com/Vk9u9HQH8e