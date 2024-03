Ukrajna újabb nagyösszegű katonai támogatást kap a Nyugattól

A brit védelmi minisztérium közlése szerint a szállítmányban megfigyelő drónok és 20 millió font (kb. 9,13 milliárd forint) értékben légvédelmi rendszerek lesznek.

A new £60 million package of military support from the UK-administered International Fund for Ukraine will provide advanced new surveillance drones to support ??'s Armed Forces.



It will also include £20 million to provide air defence systems to help keep Ukraine's skies safe. pic.twitter.com/LyUCIdVYjZ