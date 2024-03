Öt embert agyonzúztak Gázában ledobott segélycsomagok

A CNN beszámolója szerint Kader al-Zánun tanúja volt annak, ahogyan a segélycsomagokat a repülőkről ledobták a tábor felett, de azt nem látta, hogy melyik nemzet gépei hajtották végre a balul sikerült akciót.

A CNN videóján az látható, hogy egy raklapon lévő ejtőernyő meghibásodik. Látható, hogy a raklap és annak tartalma nagy sebességgel zuhan egy lakóépület felé a nyugati-gázai Fairoz-tornyok közelében.

Miközben a nagy súlyú „csomag” a föld felé száguld, szabadon leeső zacskók is láthatók a törmelékesőben, később pedig látható és hallható, ahogy mindez hangos puffanással csapódik a talajra.

A többi ejtőernyő megfelelően működött. A meghibásodottnál a zuhanó raklapok veszélyes sebességgel zuhantak, ami megnehezíthette volna, hogy bárki kitérjen az útjából, amikor földet ért.

The misguided fall of heavy humanitarian aid crates onto people's heads in #Gaza... A ludicrously surreal scene ‼️



Enough, open the crossings and bring them in safely‼️pic.twitter.com/gZ1jRKMcDM