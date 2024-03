Lenyűgöző látványt nyújt a Galápagos-szigeteki vulkánkitörés

A Galápagos-szigetek egyik lakatlan szigetén lévő vulkán kitört, és megvilágította az éjszakai égboltot, miközben a láva a tenger felé zúdult lefelé az oldaláról - írja az Index az ABC News híradása nyomán.

A La Cumbra vulkán a Fernandina szigeten található, és szombat éjfél körül kezdett kitörni, ami az Ecuadori Geofizikai Intézet tisztviselői szerint a legnagyobb kitörés lehet 2017 óta. Az 1476 méter magas vulkán legutóbb 2020-ban aktivizálódott.

