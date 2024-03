Gyilkos dróntámadás érte Odessza városát – videó

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegram-bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy "Oroszország folytatja a harcot a civilek ellen. (...) Az egyik ellenséges drón egy odesszai lakóépületet talált el, 18 lakás megsemmisült." A Zelenszkij által közzétett videón egy lakóház látható, amelynek jelentős része megsemmisült, és több tucat mentő igyekezett átgázolni a törmelékeken.

Russia continues to wage war against civilians. It launched a night attack using Shahed drones on Kharkiv, Odesa, and cities in the Sumy region. One of the drones hit a residential building in Odesa, destroying 18 apartments.



Currently, two deaths have been confirmed, with eight… pic.twitter.com/RpFGx9dE3v