Újfajta drónnal vadásznak az ukránok az orosz páncélosokra – mutatjuk az érdekes részleteket

A Ratel-Sz robot járművet tavaly ősszel mutatta be az ukrán digitális átállásért felelős miniszter. Mihajlo Fedorov akkor arról számolt be, hogy a drón gyártása megindult és hamarosan már a harcoló csapatokhoz is eljut. Az X-en most közzétett videón a Ratel-Sz legújabb változatáról készült videó jelent meg. A jármű tetejére egyszerű csőváz került, amelyen egyszerre két harckocsi-elhárító akna fér el, és azokat a kezelő parancsára a földre lehet csúsztatni.

A drónt a hadsereg bevonásával tervezték: a mérnökök munkáját az ukrajnai fegyveres erők 120. felderítő zászlóaljának katonái segítették. A pontos műszakai adatai nem nyilvánosak, de annyit azért közöltek, hogy a Ratel-Sz elektromos, négykerék-meghajtású jármű, amely 40 kilogramm hasznos terhet képes elvinni 24 km/órás sebességgel, akár öt kilométer hatótávolságra. Az akkumulátor kétórányi működést tesz lehetővé.

Szinte a primitívségig egyszerű szerkezet alkalmas lehet a támadó, ellenséges páncélosok megállítására is. Az apró, távirányítású jármű a magas aljnövényzetben szinte észrevehetetlenül mozog. A fejlesztőcsapat vezetője azt mondta a Kyiv Post internetes újságnak, hogy a robot remek a terepjáró, húsz-huszonöt centis akadályokon is átjut és homokban is jól mozog.

Tarasz Osztapcsuk azt is elmondta, hogy az FPV drónokhoz hasonlóan a robot egy kamerán keresztül közvetíti mindazt, ami a környezetében látható, így kezelője pontosan a célba tudja vezetni. A Ratel-Sz-hez egy repülő drónt is lehet párosítani, amivel nyomon követhető a mozgása, vagy a légijármű átjátszóállomásként is szolgálhat, jelentősen megnövelve ezzel a robotautó hatótávolságát.

A Ratel-Sz sokféle robbanószerkezetet hordozhat, attól függően, hogy milyen feladatra szánják. A most bemutatott aknarakó például menetben lévő, támadó tankok elé szórhatja a robbanótesteket és ezzel harcképtelenné teheti azokat. A legfőbb erőssége azonban bunkerek, megerősített hadállások pusztítása.

Ratel-Sz ukrán szárazföldi drón aknavető gránátokkal. Forrás: X / Verum Reports

Ehhez általában két, 120 mm-es aknavető gránátot erősítenek a Ratel-Sz tetejére. Elég egy kisebb szellőzőnyílás vagy félig nyitva hagyott ajtó, és a robot máris a bejutott a bunkerbe. A távolból irányított robottal az ukránok úgy képesek az ellenséges páncélosok, járművek, parancsnoki központok vagy lőszerdepók rombolására, hogy nem kell a saját katonáik életét kockáztatni. Az ukrán drónipar a háború kirobbanása óta látványosan felpörgött, azt azonban nem lehet tudni, hogy már hány Ratel-Sz-t sikerült legyártani és azok közül mennyi jutott el a frontokra.