Bár az oldalára dőlt, de működik a legújabb amerikai Hold-szonda

Ötven év óta ez az első amerikai űrjármű, amely leszállt a Holdon, igaz a manőver nem sikerült hibátlanul. A Reuters jelentése szerint a Odüsszeusz egyik lába elakadhatott az egyenetlen Hold talajon és a majdnem négy méter magas, hatszögletű szonda az oldalára dőlt.

Ugyanakkor a Hold járművet felbocsátó magáncég a Intuitive Machines szakértői azt állítják, hogy ez csak kisebb kellemetlenséget jelent, mert a szonda hat, a NASA által készített kutatóegysége - egy kivételével - működő képes maradt. Stephen Altemus, a cég vezérigazgatója azt nyilatkozta, hogy az Odüsszeusz az előre kijelölt leszállóhely közelében ért talajt és már sikerült is életre kelteni a rendszereit.

A brit hírügynökség szerint időközben kiderült, hogy a küldetés majdnem kudarcot vallott. Emberi mulasztás következtében ugyanis nem működött a szonda lézertávmérője. A műszert csak a leszállás előtt nem sokkal tudták újból működésbe hozni. A cég korábban azt közölte, hogy az Odüsszeusz fejjel lefelé érkezett a Hold felszínére, de Stephen Altemus azt közölte, hogy ezt csak a telemetriai adatok téves értelmezése miatt gondolták. Szonda az oldalán fekszik, ami nem ideális, de működik - közölte az Intuitive Machines.

Ez a videó a leszállás pillanatait örökítette meg az irányító központban illetve a animáció segítségével.

