Egy rettegett amerikai fegyver került az oroszok kezére

Visszavonuló ukrán katonák hagyták hátra az amerikai M2A2 Bradley ODS-SA lövészpáncélost. A képeken az látszik, hogy a jármű súlyosan sérült, a bal oldalon hiányzik a lánctalp és az egyik futógörgő. Minden bizonnyal aknarobbanás téphette le a fontos alkatrészeit és így vált mozgásképtelenné.

Russian Ground Forces near the City of Avdiivka have Successfully Captured a M2A2 Bradley ODS-SA IFV which was Abandoned by Ukrainian Troops following the recent Russian Advance. pic.twitter.com/nQEdJu8Kkb