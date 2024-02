Volodimir Zelenszkij menesztette a vezérkari főnököt

A fényképen mosolygós arcok és erős, baráti kézfogás. Mintha a legjobb viszonyban lennének és az elnök éppen egy érdemrendet adományozott volna Ukrajna első számú katonai vezetőjének. A bejegyzés szövegében sem találni egyetlen halvány utalást sem arra, hogy Zelenszkij és Zaluzsnij között bármilyen ellentét lenne.

Az ukrán államfő ezt írta:

"Találkoztam Valerij Zaluzsnij tábornokkal.

Megköszöntem neki azt a két évet, amellyel megvédte Ukrajnát.

Megbeszéltük az ukrán fegyveres erők által igényelt megújulást.

Megbeszéltük azt is, hogy kik lehetnek az Ukrán Fegyveres Erők megújult vezetésében.

Eljött az ideje egy ilyen megújulásnak.

Azt javasoltam Zaluzsnij tábornoknak, hogy maradjon a csapat tagja.

Biztosan győzünk!

Dicsőség Ukrajnának!"

