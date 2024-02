A közelmúlt legdrámaibb időjárása fenyegeti Los Angelest – videó

A helyi illetékesek arra számítanak, hogy az áramszünet további területekre is kiterjed hétfő reggelig, mert a szél fokozatosan erősödik.

Az amerikai meteorológiai szolgálat (National Weather Service) azt közölte, hogy a komoly csapadékot szállító viharzóna „a közelmúlt legdrámaibb időjárású napjait” hozza Los Angeles városába, ami azt jelenti, hogy keddig szinte a teljes évi csapadékmennyiség hullik le a térségben, ami villámáradásokat okozhat. A várt 120-250 milliméternyi csapadékot megelőzte a csütörtökön lehullott 60 milliméter. Los Angelesben az éves átlagos csapadékmennyiség 300 milliméter.

Visible satellite imagery shows the center of the circulation spinning approximately 150 miles west of San Francisco this afternoon, with more bands of rain poised off the coast. #CAwx pic.twitter.com/pv7wLJXfoD