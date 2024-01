Egyszer csak szembejött egy repülőgép az út fölött pár méterre – videó

Kényszerleszállást hajtott végre a török légierő C-160-as szállítógépe - tudósít az Airportal.hu.

A Transall C-160 szállítógép műszaki hiba miatt hajtott végre kényszerleszállást gyakorlórepülés közben Kayseriben, Közép-Törökországban.

A Kayseri 12. Légi Szállítási Bázis Parancsnokságról egy tervezett gyakorlatra történő felszállás során a személyzet egyelőre nem részletezett műszaki hibát észlelt, és emiatt azonnal visszafordult a repülőtérre, ahol később le is szállt.

A repülőgép komoly károkat szenvedett, de a török védelmi minisztérium megerősítette, hogy személyi sérülés nem történt.

Today, crew of the last airworthy C-160D Transall transport aircraft of #Turkish Air Force encountered a technical failure after take off from Kayseri AB. They quickly returned to perform emergency landing. This is the world's last C-160 still in military use. It is used as… pic.twitter.com/f6S9i9EEwc