Szakértő: lehet, hogy mégis fegyvereket szállított a Belgorod közelében lelőtt orosz Il-76-os

A nyílt forrásokat használó, független Oryx csapattal is együttműködő Cloooud portál kiderítette a szerencsétlenül járt gép lajstromszámát. Ezután végig böngészte a nyilvános adatbázisokban a RA-78830 jelzésű orosz Il-76-os útvonalait.

Kiderült, hogy a gépet január 23-án, Örményország felett észlelték, amint éppen Irán felé repült. Nem sokkal a határ átlépését követően a gép eltűnt és csak egy nappal később bukkant fel újra. Akkor a Vörös-tenger érintésével, előbb az egyiptomi légteret használta, majd rövid időre leszállt a polgárháború sújtotta Szíriában. Innen indult tovább Oroszország felé. Belgorod közelében újból leszállt, ahonnan némi tartózkodást követően, az ország belseje felé repült. Nem sokkal később a Belgorodtól észak-keletre lévő, Jablonovo körzetében lezuhant.

❗️Their is a information that board number of the fallen IL-76MD is RA-78830. Before that, he was spotted over Armenia on January 23, 2024 and flew towards ??Iran, where he disappeared. It flew through Egypt (fly over it), before that through the Red Sea and ??Iran. He… pic.twitter.com/U16ZeYFpmF

Abból, hogy az Il-76-os a katasztrófa előtt Iránban járt, a portál arra következtet, hogy ott minden bizonnyal fegyverekkel pakolhatták meg. Ezekből valamennyit Szíriában kirakták, majd onnan, a rakomány többi részét, az ukrán front közelében lévő Belgorodba vitte. Az X-ne megjelent értesülések szerint a gép rakétákat hozhatott Iránból, amelyeket az oroszok Harkiv közelében akarnak bevetni.

Több portál azt is észrevette, hogy a közvetlenül a katasztrófa után készült videón, csak a gép roncsai láthatók, de nyoma sincs az állítólagos ukrán hadifoglyok holttesteinek. Ebből arra következtetnek: nem igaz az az orosz állítás, hogy a gép hadifoglyokat vitt volna Ukrajnába, hiszen éppen ellenkező irányba tartott - méghozzá üresen - amikor feltehetően lelőtték

Since the media is just parroting the russians without any investigative journalism. (Has that died these days?) Here is a nice long ?thread with some facts about the IL-76 that was shot down over russia.



First. The IL-76 was leaving Belgorod and heading away from #Ukraine pic.twitter.com/4BlvFm1AWh